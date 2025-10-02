В Якутске пройдет Архитектурная неделя

В этот же день состоится отдельный семинар для главных архитекторов, а 9 октября будут подняты темы взаимодействия города и сообществ, роли локальных инициатив в развитии территорий, а также вопросы эксплуатации парков в условиях Севера. Кроме того, пройдет дискуссия, посвященная развитию молодежной инфраструктуры, — «Скейтпарки vs. уличный скейт». В заключительный день Архитектурной недели будут организованы презентация книги, мастер-классы, интерактивный архитектурный квиз и выставка поставщиков и проектировщиков.