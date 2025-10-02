В Якутске пройдет Архитектурная неделя

Архитектурная неделя пройдет в Якутске с 6 по 10 октября в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).
В первый день состоится выездной практикум по социальным объектам столицы региона, а 7 октября в пространстве «Точка кипения» пройдет семинар для главных архитекторов муниципалитетов. Деловая программа в торгово-развлекательном центре «Кружало» стартует 8 октября. Участники обсудят успешные практики создания комфортной городской среды, эффективные проектные решения для общественных пространств и другие темы.
В этот же день состоится отдельный семинар для главных архитекторов, а 9 октября будут подняты темы взаимодействия города и сообществ, роли локальных инициатив в развитии территорий, а также вопросы эксплуатации парков в условиях Севера. Кроме того, пройдет дискуссия, посвященная развитию молодежной инфраструктуры, — «Скейтпарки vs. уличный скейт». В заключительный день Архитектурной недели будут организованы презентация книги, мастер-классы, интерактивный архитектурный квиз и выставка поставщиков и проектировщиков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.