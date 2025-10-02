Главные новости 2 октября 2025 года

В Минобороны России сообщили, что за прошедшую ночь бвли сбиты 85 украинских беспилотников над семью регионами. 38 из них сбиты над Воронежской областью, 13 над Крымом, 11 над Белгородской областью, десять над Саратовской, семь над Ростовской, четыре над Волгоградской, и два над Пензенской.