Главные новости 2 октября 2025 года

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 85 украинских дронов
В Минобороны России сообщили, что за прошедшую ночь бвли сбиты 85 украинских беспилотников над семью регионами. 38 из них сбиты над Воронежской областью, 13 над Крымом, 11 над Белгородской областью, десять над Саратовской, семь над Ростовской, четыре над Волгоградской, и два над Пензенской.
Bloomberg: Россия готовит ответ на случай присвоения ЕС ее активов
Россия планирует национализировать и распродать иностранные активы в рамках нового механизма приватизации в ответ на любые шаги Европы по захвату российских активов за рубежом, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на близкий к правительству РФ источник. В сообщении говорится, что Владимир Путин во вторник подписал указ, разрешающий ускоренную продажу государственных активов в особом порядке.
Трампу проведут закрытый брифинг по разведке
Об этом говорится в расписании, опубликованном Белым домом. Брифинг состоится 2 октября в 11:00 по местному времени (18:00 мск) в Овальном кабинете Белого дома. Подробности темы не раскрываются, встреча закрыта для прессы. Ранее WSJ со ссылкой на источники сообщила, что президент США разрешил разведслужбам и Пентагону помогать Киеву.
G7 готова усилить давление на страны, закупающие российскую нефть
Об этом говорится в заявлении министров финансов неформального клуба семи экономически развитых государств. В G7 также сообщили о готовности принять меры, чтобы значительно сократить сохраняющиеся объемы импорта из России, включая энергоносители, с целью полного отказа от них. Кроме того, в коммюнике говорится о необходимости принять меры, включая пошлины, запреты на импорт и экспорт для сокращения доходов России.
ВВП США может терять по $15 млрд в неделю из-за шатдауна
Администрация США считает, что шатдаун будет приводить к еженедельным потерям ВВП страны в размере около $15 млрд. Эти оценки Белый дом намерен направить законодателям-республиканцам. По расчетам экономических советников Трампа, если приостановка работы продлится месяц, безработица может увеличиться на 43 тыс. человек, а потребительские расходы сократятся на $30 млрд, сообщает Politico.