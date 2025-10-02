Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мощная магнитная буря с аномально быстрым ветром орудует на Земле уже больше 50 часов

Магнитная буря, начавшаяся во вторник утром, уже более 50 часов почти без перерывов атакует нашу планету. Шкала её мощности колеблется между G1 и G3: большую часть времени это средний уровень, но время от времени воздействие усиливается. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Источник: Life.ru

Главный виновник — аномально быстрый солнечный ветер, скорости которого стабильно держатся около «красной» границы 700−800 км/с, иногда достигая 900 км/с. Для сравнения: нормальные показатели обычно лежат в районе 300−450 км/с. Такой поток плазмы и даёт основную энергоподачу возмущённой магнитосфере.

На фоне наблюдений ясно, что ситуацию подпитывают сразу два фактора: усиленная вспышечная активность и крупная корональная дыра, через зону влияния которой Земля прошла ночью. Вспышки пока не выходят за пределы M‑класса — они сильные, но заметно слабее редких X‑событий.

«В целом, есть впечатление, что магнитосфера Земли всё же стабилизировалась, однако не в спокойном состоянии, как хотелось бы, а в состоянии непрерывной бури среднего уровня», — сказано в сообщении.

Сломать этот баланс могут лишь необычайно мощные вспышки или прямые лобовые удары плазменных облаков. Если это не случится, первые видимые признаки ослабления бури возможны в ближайшие 1−2 суток.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что самая мощная за три месяца магнитная буря бушует на Земле уже 30 часов. На тот момент скорость солнечного ветра составляла примерно с 400 до 700 км/с, а геоактивность оставалась на среднем уровне G1-G2.

Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.