Мощная магнитная буря с аномально быстрым ветром орудует на Земле уже больше 50 часов

Магнитная буря, начавшаяся во вторник утром, уже более 50 часов почти без перерывов атакует нашу планету. Шкала её мощности колеблется между G1 и G3: большую часть времени это средний уровень, но время от времени воздействие усиливается. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.