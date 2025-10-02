Пенсионеры в следующем году смогут получить до 440 тысяч рублей единоразово: вот кто окажется в списке

Пенсионеры в следующем году смогут получить до 440 тысяч рублей единоразово. Об этом пишет издание «Известия», ссылаясь на сведения из проекта бюджета Соцфонда.
Отмечается, что будет производиться единовременная выплата по пенсионным накоплениям для россиян, достигшим возраста 55 лет — женщины и 60 лет — мужчины.
Речь идет о взносах, которые были заморожены с 2014 года. Женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, которым исполнилось 60 лет, получат право на выплаты. Средства можно будет забрать, если их сумма не превысит установленный лимит. В 2026 году этот порог увеличится до 440 тысяч рублей, как подсчитали эксперты. Однако средний размер таких выплат будет значительно ниже из-за различий в зарплатах и пенсионных отчислениях, составляя около 68 тысяч рублей.
Ранее KP.RU сообщил, что в 2026 году планируется индексация пенсий. Отмечается, что с 1 октября 2026 года выплаты по возрасту повысят на 4%. Отмечается, что это повышение пенсий должно перекрыть рост инфляции.