Пенсионеры в следующем году смогут получить до 440 тысяч рублей единоразово: вот кто окажется в списке

Речь идет о взносах, которые были заморожены с 2014 года. Женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, которым исполнилось 60 лет, получат право на выплаты. Средства можно будет забрать, если их сумма не превысит установленный лимит. В 2026 году этот порог увеличится до 440 тысяч рублей, как подсчитали эксперты. Однако средний размер таких выплат будет значительно ниже из-за различий в зарплатах и пенсионных отчислениях, составляя около 68 тысяч рублей.