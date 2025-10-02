Ричмонд
В МВД рассказали о мошенничестве в мессенджерах под видом обмена валют

Аферисты предлагают обменять валюту по выгодному курсу.

Источник: Аргументы и факты

Мошенники через боты в Telegram крадут деньги под предлогом обмена валют, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В сообщении ведомства в Telegram-канале говорится, что аферисты предлагают курс лучше официального. При этом подчеркивается, что если банки и официальные обменные пункты лицензируются и несут ответственность, то Telegram-чат или «связь через знакомого» — никогда.

Ранее сообщалось, что мошенники стали выманивать код под предлогом установки шлагбаумов. Кроме того, аферисты обманывают подростков, предлагая им обналичить деньги с «Пушкинской карты».