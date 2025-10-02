Суд заочно арестовал журналистку «Дождя»* Кортикадзе*

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Головинский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест журналистки «Дождя»* Екатерины Котрикадзе* (и СМИ, и журналистка признаны иноагентами) по обвинению в распространении фейков про армию, сообщили РИА Новости в суде.