Суд заочно арестовал журналистку «Дождя»* Кортикадзе*

Суд заочно арестовал журналистку «Дождя»* Кортикадзе* за фейки о ВС России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Головинский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест журналистки «Дождя»* Екатерины Котрикадзе* (и СМИ, и журналистка признаны иноагентами) по обвинению в распространении фейков про армию, сообщили РИА Новости в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство о заочном избрании Котрикадзе* меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в суде.

По данным суда, ей вменяется часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).

Ранее ее объявили в международный розыск.

Минюст РФ внес Котрикадзе* в перечень иностранных агентов в марте 2025 года.

* Признаны в России иноагентами.