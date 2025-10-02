Суд заочно арестовал журналистку «Дождя»* Кортикадзе*

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Головинский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест журналистки «Дождя»* Екатерины Котрикадзе* (и СМИ, и журналистка признаны иноагентами) по обвинению в распространении фейков про армию, сообщили РИА Новости в суде.
«Суд удовлетворил ходатайство о заочном избрании Котрикадзе* меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в суде.
По данным суда, ей вменяется часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).
Ранее ее объявили в международный розыск.
Минюст РФ внес Котрикадзе* в перечень иностранных агентов в марте 2025 года.
* Признаны в России иноагентами.