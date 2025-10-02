Ричмонд
OpenAI обошла SpaceX Илона Маска и стала самым дорогим стартапом в мире

OpenAI завершила продажу акций по рекордной цене в 500 миллиардов долларов.

Источник: Комсомольская правда

Компания OpenAI завершила продажу акций по рекордной цене, достигнув оценки в 500 миллиардов долларов. По информации агентства Bloomberg, это позволило создателю ChatGPT стать самым дорогим стартапом в мире, обойдя компанию SpaceX Илона Маска.

«Вторичная продажа позволила создателю ChatGPT обойти SpaceX Илона Маска и стать самым дорогим стартапом в мире», — говорится в публикации.

Согласно данным источника, знакомого с ситуацией, сделка позволила OpenAI продать ценные бумаги на общую сумму примерно 6,6 миллиарда долларов. В процессе вторичной продажи сотрудники компании реализовали акции группе инвесторов, включающей Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX из Абу-Даби и T. Rowe Price.

Ранее Илон Маск публично обвинил корпорацию Apple в том, что она создала условия, при которых только OpenAI может занимать первую позицию в рейтинге приложений AppStore. Предприниматель намерен обратиться в суд.

