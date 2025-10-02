Ричмонд
Уфимскую улицу Юбилейная перекрыли на четыре дня

В Уфе до 6 октября перекрыли улицу Юбилейная.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 2 октября, в Уфе ограничили движение на улице Юбилейной. Как сообщает пресс-служба городской администрации, до 6 октября будет полностью перекрыта проезжая часть в районе дома № 2/1.

Ограничительные меры связаны с продолжением работ по замене участка водопроводных сетей. Власти города просят уфимцев и гостей столицы заранее планировать маршруты движения и выбирать альтернативные пути объезда.

