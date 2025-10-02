На Сахалине пройдет открытый семейный фестиваль «Человек на природе»

Открытый семейный фестиваль «Человек на природе» состоится 12 октября в Сахалинской областной детской библиотеке. Мероприятие проведут по национальному проекту «Семья», сообщили в учреждении.
Гостей ждут интересные мастер-классы, игры и конкурсы, которые помогут проверить и расширить знания в области экологии, географии и краеведения. На мероприятии каждый сможет проявить свою эрудицию, приобрести полезные практические навыки, освоить основы ориентирования на местности, научиться распознавать растения и животных родного края.
В ходе проведения фестиваля состоятся занятия по выживанию в лесу, где опытные инструкторы научат разводить костер, устанавливать палатку и определять съедобные грибы и ягоды. Для юных посетителей организуют увлекательные игры и аттракционы. Также гостей ждет познавательная экскурсия по экологической тропе, лекции и семинары, посвященные вопросам экологии и устойчивого развития.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.