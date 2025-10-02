Ричмонд
Суд заочно арестовал журналистку «Дождя» Котрикадзе за фейки про армию

Московский суд принял решение о заочном аресте журналистки телеканала «Дождь»* Екатерины Котрикадзе** по обвинению в распространении заведомо ложной информации о российской армии. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.*признан Минюстом иноагентом и нежелательной организацией**внесена в реестр иноагентов.

