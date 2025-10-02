Назначен и. о. главного врача больницы в Березниках

сообщили телекомпании «Рифей-Пермь» в краевом минздраве. Госпожа Дутова работает в больнице замглавного врача.
Краевую больницу им. Вагнера в Березниках со 2 октября в статусе исполняющей обязанности главврача возглавила Арина Дутова.
сообщили телекомпании «Рифей-Пермь» в краевом минздраве. Госпожа Дутова работает в больнице замглавного врача.
Вчера стало известно об уходе главврача Руслана Кулакова, руководившего больницей с 2021 года.