Назначен и. о. главного врача больницы в Березниках

Краевую больницу им. Вагнера в Березниках со 2 октября в статусе исполняющей обязанности главврача возглавила Арина Дутова.

сообщили телекомпании «Рифей-Пермь» в краевом минздраве. Госпожа Дутова работает в больнице замглавного врача.

Вчера стало известно об уходе главврача Руслана Кулакова, руководившего больницей с 2021 года.