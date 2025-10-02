Врач рассказала, чем могут быть опасны витаминные капельницы

Внутривенное введение витаминов может быть опасно из-за передозировки и токсического воздействия на организм. Как рассказала аллерголог-иммунолог Наталья Попова в беседе с NEWS.ru, переизбыток микроэлементов сказывается пагубнее, чем их дефицит.
Популярные виды капельниц включают комплексы витаминов группы B и минералов для повышения энергии и замедления старения, витамины С и Е.
— Например, избыток витамина A вызывает головную боль, тошноту, ухудшение зрения и проблемы с кожей. Слишком большое количество витамина C увеличивает вероятность образования камней в почках. А избыток витамина D может приводит к отложению кальция в сосудах, — подчеркнула врач.
Также вреден и избыток железа в тканях. Магний же, как отмечает эксперт, противопоказан при проблемах с почками и мышечной слабости.