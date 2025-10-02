Новые камеры установят на трассе М-4 в Ростовской области

На двух объездных маршрутах трассы М-4 «Дон» в Ростовской области установят комплексы фотовидеофиксации. Об этом сообщила заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова.
Безопасность дорожного движения планируют повысить в районе 988 и 1001 километров автодороги. Фото- и видеофиксацию на проезжей части решили организовать из-за водителей, часто превышающих скорость.
Также на обходных участках уже устанавливают дорожные знаки, сигнальные столбики, восстанавливают барьеры и наносят разметку. Ограничения в связи с обновлениями ввели до 30 января 2026 года, но работы могут быть завершены раньше срока.
Напомним, также дорожники создадут временный путепровод на 1002 километре для выезда на М-4 из хутора Красный Кут. Ремонт трассы в районе населенного пункта начнут в октябре 2025 года.