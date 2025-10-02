Ричмонд
Суд запретил омским заводчикам содержать 19 хаски из-за шума и антисанитарии

На собственников участка в Давыдовке пожаловалась соседка.

Источник: Комсомольская правда

Омский райсуд удовлетворил иск жительницы деревни Давыдовка к владельцам соседнего земельного участка, где в ненадлежащих условиях содержались собаки. Женщина жаловалась на постоянный лай, который ухудшал ее самочувствие. Об этом 2 октября сообщил канал t.me/courts_of_the_Omsk_region.

В ходе разбирательств было установлено, что ответчики организовали на своей территории, предназначенной для индивидуального жилищного строительства, мини-питомник. В вольерах разместили более 19 собак породы сибирский хаски. Истица предоставила доказательства антисанитарных условий содержания животных. Четвероногие практически не выгуливались и создавали постоянный шум.

Извещенные о времени и месте заседания, ответчики не явились в суд. Было организовано заочное производство. Специалисты тщательно изучили все обстоятельства, ознакомились с медицинскими документами, в итоге требования были удовлетворены. Собственникам земельного участка запретили содержать и разводить собак в поселке. С ответчиков взыскали компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей и расходы на лечение соседки.

