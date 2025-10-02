Многокилометровые очереди из грузовиков образовались на границе РФ и Казахстана

На границе России и Казахстана скопилось несколько тысяч машин с грузами из КНР. По некоторым данным, на границе застряли около 7,5 тысячи автомобилей.
— Существует перечень грузов, которые рискованно везти через Казахстан: их развернут в 100 процентах случаев — это микросхемы и любые станки, — рассказал руководитель отдела логистики YM Trans Group Александр Азатьян.
При этом в Китае сейчас наступила праздничная неделя, что еще больше усугубляет ситуацию. Уточняется, что пропускная способность на границе также ограничена количеством сотрудников, которых физически не хватает для обработки огромных очередей из фур, передает «Коммерсантъ».
В декабре прошлого года на автомобильном пункте пропуска «Сырым», расположенном на границе Казахстана и России, образовалась огромная пробка из грузовых машин. Тогда около 500 фур собралось на границе двух государств из-за ухудшения погоды.
В январе на границе России и Польши в Калининградской области наблюдалось значительное скопление автомобилей. Тогда в направлении выезда из РФ образовалась очередь из 30−40 легковых машин перед пунктом пропуска «Мамоново-2».