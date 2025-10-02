Многокилометровые очереди из грузовиков образовались на границе РФ и Казахстана

При этом в Китае сейчас наступила праздничная неделя, что еще больше усугубляет ситуацию. Уточняется, что пропускная способность на границе также ограничена количеством сотрудников, которых физически не хватает для обработки огромных очередей из фур, передает «Коммерсантъ».