Павел Дуров заявил об открытии ИИ лаборатории в Казахстане

На форуме Digital Bridge в Астане участвующий в качестве спикера основатель Telegram Павел Дуров заявил о совместном проекте с Казахстаном, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Акорда

"Год назад мы открыли первый региональный офис здесь, в Казахстане. И мы, конечно, очень рады наблюдать результаты. И я очень горд, что сегодня могу озвучить открытие ИИ-лаборатории именно в этом здании, в Alem AI (сфера ЭКСПО — прим.авт.).

Первый проект — это будет коллаборация между Telegram и суперкомпьютерным кластером Казахстана. Этот проект будет запущен здесь Министерством ИИ, именно в этой стране.

О чем этот проект? Последние несколько месяцев мы, Telegram, работали над новой технологией — это пересечение блокчейн и ИИ. Эта технология позволит более одному миллиарду человек использовать функции ИИ, которые будут генерироваться децентрализированной компьютерной системой в частном порядке", — заявил Павел Дуров.

