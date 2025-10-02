В Башкирии в День республики состоится открытие Бельского моста в Уфе

Об открытии долгожданного объекта в знаменательный день сообщил Глава Башкортостана Радий Хабиров в своем телеграм-канале.
Напомним, масштабную реконструкцию арочного моста начали в марте 2022 года, писал «Башинформ».
Также руководитель региона анонсировал скорое завершение работ на другом важном соцобъекте — через пару месяцев в Кузнецовском затоне будет сдана самая большая школа в ПФО — на 2200 мест.
Реконструкция улицы Пугачева еще ведется, добавил Радий Хабиров, отметив, что часть работ уже завершена. Движение по четырём полосам по улице Пугачёва от Монумента Дружбы до улицы Геофизиков планируется запустить до конца года, сообщало агентство.
«В целом всё в республике работает, всё движется. Наступают холодные дни, прошу всех беречь здоровье», — обратился к жителям Глава региона.
