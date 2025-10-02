В Башкирии в День республики состоится открытие Бельского моста в Уфе

Реконструкция улицы Пугачева еще ведется, добавил Радий Хабиров, отметив, что часть работ уже завершена. Движение по четырём полосам по улице Пугачёва от Монумента Дружбы до улицы Геофизиков планируется запустить до конца года, сообщало агентство.