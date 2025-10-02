В США политик обвинен в насилии после слитых в Сеть интимных видео с мужем

Бывшего кандидата в законодательное собрание штата Вирджиния, 42-летнюю Сюзанну Гибсон-Пейн, арестовали по обвинению в домашнем насилии, это произошло после скандала со слитыми в Сеть интимными видео с мужем, пишет New York Post.
«После того, как мой бывший муж, которого трижды арестовывали с тех пор, как я подала на развод, напал на меня во время обмена опекой в июне 2025 года, пока я защищала нашего сына, он подал на меня ответную уголовную жалобу», — прокомментировала изданию свой арест женщина.
По ее словам, они с мужем находятся в состоянии развода, он постоянно ее преследует и проявляет агрессию. Теперь он подал на нее жалобу якобы из-за домашнего насилия, чтобы продолжить держать ее в страхе и заниматься вымогательством.
Ранее Гибсон-Пейн была замешана в скандале со слитыми интимными видео, которые она якобы сама же и публиковала на порносайте.
Гибсон-Пейн заявила изданию, что ролики «больная фантазия мужа», а она — жертва сексуального насилия. Видео нашел политтехнолог, чтобы не дать ей выиграть выборы, о существовании роликов, по словам женщины, она не знала, их мог распространить муж.
«Я мать и жертва домашнего насилия, которая ориентируется в системе, которая слишком часто наказывает тех, кто ищет безопасности», — заявила Гибсон-Пейн.
