В Тайшете 13-летний подросток на мотоцикле пытался уехать от полиции

По словам родителей, школьник поехал к бабушке.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Настоящий голливудский сценарий развернулся на улицах Тайшета! 1 октября на улице Интернациональной дорожные полицейские заметили подозрительный мотоцикл с двумя пассажирами, причем оба ехали без защитных шлемов. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

— С помощью специального громкоговорящего устройства инспекторы ДПС потребовали его остановиться, однако подросток прибавил скорость и попытался скрыться. После непродолжительного преследования полицейские остановили несовершеннолетнего водителя, — поделились в ведомстве.

Каково же было удивление стражей порядка, когда выяснилось, что за рулем мотоцикла находился 13-летний подросток. На место происшествия срочно вызвали родителей нарушителя. Как пояснил отец мальчика, именно он разрешил сыну поехать к бабушке на мототехнике. Теперь самого родителя ждет административный протокол за передачу управления транспортным средством лицу без прав.