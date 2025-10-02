В Тайшете 13-летний подросток на мотоцикле пытался уехать от полиции

Каково же было удивление стражей порядка, когда выяснилось, что за рулем мотоцикла находился 13-летний подросток. На место происшествия срочно вызвали родителей нарушителя. Как пояснил отец мальчика, именно он разрешил сыну поехать к бабушке на мототехнике. Теперь самого родителя ждет административный протокол за передачу управления транспортным средством лицу без прав.