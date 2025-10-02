В Рязани прошел мастер-класс для нового набора «Цифровых волонтеров»

Мастер-класс для нового набора регионального корпуса «Цифровых волонтеров» состоялся 25 сентября в Рязани в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области.
В этом сезоне к проекту присоединились еще 40 студентов ведущих вузов и колледжей области, которые учатся по ИТ-специальностям. На открытии интенсива команды представили свои визитки — рассказали о себе, опыте и планах в сфере цифрового волонтерства. Затем они перешли к образовательной части мастер-класса «Цифровые сервисы для повседневной жизни».
На мастер-классе эксперты Ростелекома, центра информационных технологий, МФЦ и других компаний рассказали, как цифровые решения помогают в учебе, работе и повседневных задачах, а также напомнили о правилах кибербезопасности. Уже с октября новый набор волонтеров присоединится к опытным добровольцам и будет проводить мастер-классы и консультации для жителей Рязани на площадках муниципальных организаций.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.