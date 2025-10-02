В трех районах Волгоградской области стартовал отопительный сезон

Соответствующее решение приняли главы муниципалитетов. Причиной досрочного начала отопительного сезона стало снижение температуры и ночные заморозки в северных районах региона. Об этом сообщили в комитете ЖКХ Волгоградской области.
Так, 1 октября в Урюпинске, Даниловском и Нехаевском районах тепло начало поступать в 5 детсадов и 21 школу. Постепенно ресурс включат в учреждениях культуры и здравоохранения, а также в жилых домах.
Отмечается, что решение о подаче тепла в каждом муниципалитете принимают органы местного самоуправления самостоятельно, а отопительный сезон стартует при условии среднесуточной температуры ниже +8 градусов в течение 5 суток.
Напомним, в Волгоградской области продолжается подготовка к отопительному сезону — общая готовность объектов ЖКХ составляет более 90%. Необходимые работы в соответствии с утвержденными графиками идут на объектах жизнеобеспечения, жилищно-коммунальной инфраструктуры, инженерных сетях, объектах ТЭК.
Кроме того, выполняются задачи производственных и инвестиционных программ, эксплуатирующих и ресурсоснабжающих организаций. Губернатор Андрей Бочаров поручил профильным ведомствам завершить плановую подготовку объектов ЖКХ и ТЭК Волгоградской области к отопительному сезону до 15 октября.