На границе России и Казахстана скопились тысячи грузовиков: причем тут Китай

На границе России и Казахстана скопилось примерно 7,5 тысячи машин с грузами из Китая. Это привело к задержкам поставок на 3−10 дней и больше Об этом пишет «Коммерсантъ».
Ситуация на границе ухудшилась с середины сентября этого года из-за более тщательного соблюдения казахстанскими властями антироссийских санкций Запада. На стороне Казахстана введен почти 100% досмотр фур с грузами двойного назначения и санкционными товарами. Для остальных грузов прохождение границы занимает 3−5 дней.
Россия, в свою очередь, усиливает контроль серого импорта. Очереди большие, особенно с казахстанской стороны, где ожидание превышает неделю. Ситуацию, как отмечается, усложняет праздничная неделя в Китае, закрывшая пункты пропуска. Во время Дня образования КНР и Праздника середины осени закрылись все пункты пропуска на границе с Казахстаном.
В декабре прошлого года около 500 грузовиков застряло на автомобильном пункте пропуска «Сырым» на казахстанско-российской границе. Тогда причиной произошедшего стали плохие метеоусловия.