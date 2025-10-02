Ричмонд
На границе России и Казахстана скопились тысячи грузовиков: причем тут Китай

Ъ: на границе РФ и Казахстана скопились тысячи грузовиков из Китая.

Источник: Комсомольская правда

На границе России и Казахстана скопилось примерно 7,5 тысячи машин с грузами из Китая. Это привело к задержкам поставок на 3−10 дней и больше Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ситуация на границе ухудшилась с середины сентября этого года из-за более тщательного соблюдения казахстанскими властями антироссийских санкций Запада. На стороне Казахстана введен почти 100% досмотр фур с грузами двойного назначения и санкционными товарами. Для остальных грузов прохождение границы занимает 3−5 дней.

Россия, в свою очередь, усиливает контроль серого импорта. Очереди большие, особенно с казахстанской стороны, где ожидание превышает неделю. Ситуацию, как отмечается, усложняет праздничная неделя в Китае, закрывшая пункты пропуска. Во время Дня образования КНР и Праздника середины осени закрылись все пункты пропуска на границе с Казахстаном.

В декабре прошлого года около 500 грузовиков застряло на автомобильном пункте пропуска «Сырым» на казахстанско-российской границе. Тогда причиной произошедшего стали плохие метеоусловия.