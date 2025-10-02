Хоть залейся: В центре Кишинева 4−5 октября пройдет Национальный день вина

В центре Кишинева
Более 100 виноделов с новинками, лимитированными сериями и легендарными винами;
«школа вина» и мастер-классы от профессиональных сомелье;
встречи с производителями и их историями;
гастрономические сочетания вин и молдавской кухни;
зоны отдыха и развлечения для всей семьи.
Любители вина за 250 леев могут купить винную карту на 12 дегустаций. Она также дает скидку 20% на сувениры Wine of Moldova и бокал из перерабатываемого тритана.
В прошлом году более 150 тыс. гостей посетили День вина. Тогда производители продали более 120 тыс. бутылок вина. Если брать среднюю цену одной бутылки, то любители вина потратили около 12 млн леев.
При этом на самом Дне вина посетители продегустировали 36 тыс. бутылок.