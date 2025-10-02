Активисты Мещанского района столицы отправили бойцам СВО гумпомощь

Камуфляжные сети, по словам организаторов, важны независимо от сезона, так как они используются для укрытия как существующих, так и новых позиций, которые иногда появляются ежедневно. Маскировка применяется и в ближнем тылу, поэтому сети требуются в больших объемах. Дополнительную информацию можно получить, написав в сообщения группы молодежной палаты Мещанского района во «ВКонтакте».