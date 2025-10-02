Активисты Мещанского района столицы отправили бойцам СВО гумпомощь

Волонтеры Мещанского района Москвы 1 октября отправили гуманитарную помощь участникам специальной военной операции (СВО) Московского полка. Об этом сообщила пресс-служба префектуры Центрального административного округа столицы.
«Волонтеры собрали более тысячи окопных свечей, 500 квадратных метров маскировочных сетей, 50 пар теплых носков, а также гигиенические принадлежности, включая бритвенные принадлежности, зубную пасту и щетки, влажные салфетки», — отмечается в сообщении.
Инициаторами изготовления и сбора гуманитарной помощи выступили муниципальный депутат Кристина Самсоненко и председатель молодежной палаты Мещанского района Яна Романова.
«Мы начали организовывать сборы помощи для бойцов СВО с 2023 года. Обязательно проводим их на Новый год, 23 февраля, ко Дню Победы и в начале зимнего сезона. Сейчас настало время обеспечить наших бойцов дополнительными теплыми вещами и средствами обогрева», — цитирует пресс-служба Кристину Самсоненко.
Окопные свечи и маскировочные сети были изготовлены летом. Материалы предоставила муниципальная комиссия, а помещение — досуговый центр «Мастерская идей». В создании помощи участвовали более 30 активистов.
Организаторы акции также проводили мастер-классы в рамках проекта «Лето в Москве» на окружной площадке в Фестивальном парке, где обучали посетителей плетению маскировочных сетей и рассказывали о необходимой помощи для участников СВО.
Волонтеры подчеркнули, что в холодное время года окопные свечи особенно важны, так как они не только освещают блиндажи, но и согревают. Осенью и зимой их используют круглосуточно.
«Одна наша свеча горит четыре часа. Для наших бойцов тысячи окопных свечей хватит более чем на месяц», — цитирует пресс-служба Яну Романову.
Камуфляжные сети, по словам организаторов, важны независимо от сезона, так как они используются для укрытия как существующих, так и новых позиций, которые иногда появляются ежедневно. Маскировка применяется и в ближнем тылу, поэтому сети требуются в больших объемах. Дополнительную информацию можно получить, написав в сообщения группы молодежной палаты Мещанского района во «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что жители Москвы ежедневно участвуют в сборе гуманитарной помощи для жителей новых и приграничных регионов, а также участников спецоперации.