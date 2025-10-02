Ричмонд
В парках и лесах начался повторный пик активности клещей

Осенний подъем активности клещей вновь зарегистрирован во многих регионах страны. Он продлится до конца теплого периода, пока дневная температура не опускается ниже + 10ºС.

С начала нынешней осени заморозков было мало, а значит, клещи по-прежнему активны.

«Клещ не любит ни жару, ни холод. Оптимальная температура для него — от 8 до 18 градусов», — объяснил КП врач-терапевт, кандидат медицинских наук.

Специалист отметил, что насекомые остаются опасными вплоть до выпадения снега. При этом чем ближе к зиме, тем клещи становятся активнее — им нужно успеть напиться крови, чтобы пережить морозы.