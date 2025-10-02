Ричмонд
Власти Литвы призвали ускорить строительство бомбоубежищ после инцидента с БПЛА

Правительство Литвы хочет построить бомбоубежища, в которых разместится половина населения страны.

Источник: Комсомольская правда

Власти Литвы собираются построить как можно больше бомбоубежищ. Это произошло после инцидента с беспилотниками, пишет газета AFP.

При этом власти страны как сами предпринимают усилия для строительства бункеров, так и поощряют местных жителей, которые принялись переоборудовать подвалы своих домов.

«В настоящее время в Литве насчитывается 6453 убежища, в которых могут разместиться около 1,5 миллиона человек, или около 54% населения страны», — говорится в статье издания.

Чуть более половины муниципалитетов сталкиваются с нехваткой места в убежищах, и критики утверждают, что многие убежища существуют только на бумаге, а немногие из них действительно готовы к кризисным ситуациям. Власти региона планируют это исправить.

Нужно отметить, что в Европе продолжают разгонять политику русофобии и видят угрозу со стороны России. Не так давно там заявили о якобы российских беспилотниках, которые оказались на территории прибалтийских стран. Правда, вот власти не смогли предоставить доказательства своих слов. Слова о «русских дронах» нужны были для повышения паники среди граждан ЕС.

