Власти Екатеринбурга озвучили планы по обновлению улицы Вайнера

Планы по обновлению улицы Вайнера были озвучены в 2020 году. Архитекторами было представлено четыре разных по уровню проработки и специфике концепции реконструкции центральной пешеходной улицы города. Концепции были размещены на официальном портале Екатеринбурга. Голосование проходило в 2021 году — победил проект «Открытого консорциума». В апреле 2022 года власти отложили реконструкцию улицы: в администрации заявили, что проект «завис» на стадии формирования концепции и подготовки проектно-сметной документации. В августе 2025 года глава Свердловской области Денис Паслер поручил мэру Екатеринбурга Алексею Орлову благоустроить улицу Вайнера и призвал местный бизнес принять участие в ее обновлении.