По решению губернатора в Омской области подготовили более 1200 земельных участков для многодетных

В Омской области сформировали 1232 земельных участка для предоставления многодетным семьям. Распоряжение о подготовке данного фонда давал глава региона Виталий Хоценко. Он поставил на особый контроль вопрос имущественных прав людей, которые воспитывают троих и более детей. Об этом сообщила 2 октября в пресс-служба губернатора и правительства области.
В перечни муниципальных образований включили 647 участков для индивидуального жилищного строительства, 454 надела для ведения личного подсобного хозяйства, а также 131 территорию для садоводства. Органы местного самоуправления завершили актуализацию списков перед их официальной публикацией до 10 октября.
С мая 2025 года власти региона изменили правила предоставления земельных участков. Теперь многодетные семьи могут обращаться в муниципалитеты вне зависимости от даты постановки на учет. Новый механизм значительно улучшил динамику предоставления наделов — только с мая по сентябрь заявителям было передано 283 участка, что на 19% превысило аналогичные прошлогодние показатели.
Всего с января текущего года право на бесплатное получение земли реализовали 409 многодетных семей. Еще 120 «ячеек общества» выбрали альтернативную меру поддержки — они получили сертификаты на денежные выплаты вместо участка. На эти цели с 2025 по 2027 год местные власти предусмотрели более 313 миллионов рублей.
В настоящее время в Омской области реализуется целый комплекс мер по поддержке многодетных граждан. Речь идет в том числе о регулярном выявлении неиспользуемых земель, заключении межмуниципальных соглашений и ежеквартальных обновлениях перечней доступных участков. За весь период действия программы многодетным семьям было предоставлено 6787 земельных наделов, из них 1668 — на территории Омска.