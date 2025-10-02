По решению губернатора в Омской области подготовили более 1200 земельных участков для многодетных

Всего с января текущего года право на бесплатное получение земли реализовали 409 многодетных семей. Еще 120 «ячеек общества» выбрали альтернативную меру поддержки — они получили сертификаты на денежные выплаты вместо участка. На эти цели с 2025 по 2027 год местные власти предусмотрели более 313 миллионов рублей.