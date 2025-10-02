FT: ВСУ в сентябре перехватили только шесть процентов баллистических ракет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в сентябре перехватили лишь шесть процентов баллистических ракет, выпущенных ВС РФ. Основные объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) уже уничтожены. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на собственный анализ открытых данных украинских ВВС.