В Краснодарском крае шесть природных территорий стали особо охраняемыми

Статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ) получили еще шесть местностей в Краснодарском крае по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов региона.
Особо охраняемыми признаны «Урочище Алексеевское», «Урочище Новомихайловское», «Урочище Шевченко», «Картушина балка», «Шкуринские балки реки Ея» и «Николаевские поды». Главная цель создания ООПТ — сохранение уникальных участков степного ландшафта и редких видов растительного и животного мира. Кроме того, это позволит снизить влияние на природу от человеческой деятельности: проезда автотранспорта, пожаров, выпаса скота, сенокошения и распашки.
Созданные ООПТ регионального значения представляют собой ценные природные территории. В ближайшее время на Кубани появится еще нескольких таких объектов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.