Пермякам предлагают выбрать название сквера в 64-м квартале эспланады

Ремонт зоны отдыха в центре краевой столицы уже завершён. После благоустройства, которое провели благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни», на территории появились удобные пешеходные дорожки, новое асфальтобетонное и плиточное покрытия, а также обновилась система освещения. Теперь там восстановлен газон и высажены деревья и кустарники.