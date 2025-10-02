Пермякам предлагают выбрать название сквера в 64-м квартале эспланады

Жители Перми могут выбрать название сквера в 64-м квартале эспланады, сообщает администрация города.
Ремонт зоны отдыха в центре краевой столицы уже завершён. После благоустройства, которое провели благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни», на территории появились удобные пешеходные дорожки, новое асфальтобетонное и плиточное покрытия, а также обновилась система освещения. Теперь там восстановлен газон и высажены деревья и кустарники.
В обновлённом сквере установили сцену и малые архитектурные формы. Среди последних есть парклеты — конструкции зоны отдыха с сидениями, столами и навесом. Их украшают гирлянды, которые включаются вечером.
Так как работы завершены, осталось выбрать название сквера. Голосование проходит на портале «Управляем вместе» и в его мобильном приложении (в разделе «Голосуй»). Как уточнил в своём телеграм-канале глава Перми Эдуард Соснин, анонсировавший старт опроса среди жителей, оно продлится до 22 октября включительно.
Пермякам предлагают выбрать одно из шести возможных названий:
Вишнёвый сад (отсылка к известной пьесе Антона Чехова).
Сквер Покровский (раньше улица Ленина, где раскинулся сквер, называлась Покровской).
Сквер им. И. Т. Бобылёва (в честь художественного руководителя Пермского академического театра драмы).
Сквер им. С. Б. Наговицына (посвящение пермскому музыканту Сергею Наговицыну, который жил недалеко от места отдыха).
Сквер Пирамида (отсылка к народному названию зданий, которые располагаются возле улицы Крисанова).
Сквер Зрителей (как символ любителей Театра-Театра и «Театра-Тятрика», расположенных рядом).