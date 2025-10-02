Ричмонд
Договор о стратегическом партнерстве России и Ирана вступил в силу

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном вступил в силу, сообщили в МИД России.

Источник: РИА "Новости"

«Договор отражает стратегический выбор высшего политического руководства России и Ирана в пользу дальнейшего всестороннего укрепления дружественных, добрососедских отношений, что отвечает коренным интересам народов двух государств», — говорится в релизе.

Министерство добавило, что это событие знаменует важную веху в истории отношений стран, достигших нового уровня стратегического партнерства.

Основные положения документа.

Стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Москва и Тегеран договорились поддерживать торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействовать в проведении совместных военных учений. Если одна из сторон подвергнется агрессии, другая не должна оказывать помощи агрессору. Россия и Иран не допускают использования своей территории для поддержки сепаратистских движений, угрожающих территориальной целостности. Страны намерены противостоять санкциям, считают их введение противоправным. Они воздержатся от присоединения к ограничениям третьих стран друг против друга, гарантируют неприменение односторонних мер. Москва и Тегеран договорились содействовать сотрудничеству СМИ для противодействия дезинформации и негативной пропаганде. Государства будут оказывать помощь в предотвращении стихийных бедствий и техногенных катастроф, взаимодействовать для создания независимой от третьих стран платежной инфраструктуры. Газопровод из России в Иран будет проходить через Азербайджан, стороны договариваются о подходах к цене. Москва и Тегеран заинтересованы в совместных проектах в области мирного атома, включая строительство объектов ядерной энергетики. Стороны будут сотрудничать в борьбе с международным терроризмом и другими вызовами и угрозами. Договор заключен на 20 лет с автоматическим продлением на следующие пять лет.