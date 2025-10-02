Договор о стратегическом партнерстве России и Ирана вступил в силу

Стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Москва и Тегеран договорились поддерживать торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействовать в проведении совместных военных учений. Если одна из сторон подвергнется агрессии, другая не должна оказывать помощи агрессору. Россия и Иран не допускают использования своей территории для поддержки сепаратистских движений, угрожающих территориальной целостности. Страны намерены противостоять санкциям, считают их введение противоправным. Они воздержатся от присоединения к ограничениям третьих стран друг против друга, гарантируют неприменение односторонних мер. Москва и Тегеран договорились содействовать сотрудничеству СМИ для противодействия дезинформации и негативной пропаганде. Государства будут оказывать помощь в предотвращении стихийных бедствий и техногенных катастроф, взаимодействовать для создания независимой от третьих стран платежной инфраструктуры. Газопровод из России в Иран будет проходить через Азербайджан, стороны договариваются о подходах к цене. Москва и Тегеран заинтересованы в совместных проектах в области мирного атома, включая строительство объектов ядерной энергетики. Стороны будут сотрудничать в борьбе с международным терроризмом и другими вызовами и угрозами. Договор заключен на 20 лет с автоматическим продлением на следующие пять лет.