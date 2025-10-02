Рейсов из Хабаровска в Хайнань станет больше

Теперь вылететь из Хабаровска в Санью можно трижды в неделю: по средам, субботам и воскресеньям.
«Всего с начала 2025 года более 22 тыс. пассажиров воспользовались данным направлением полетов из аэропорта Хабаровск. Рейсы пользуются спросом не только у хабаровчан, но и у жителей других регионов Дальнего Востока, которые используют возможности аэропорта Хабаровск как транзитного пункта для дальнейшего перелета», — сообщают в пресс-службе Международного аэропорта Хабаровск.
Узнать больше по теме
Хайнань: тропический рай Китая
Хайнань — главный тропический курорт Китая, притягивающий миллионы туристов круглый год. Здесь идеальные пляжи, современные отели и богатая природная экосистема. Остров активно развивается как зона беспошлинной торговли и международный деловой хаб. Рассказываем, как менялось это место от древней ссыльной провинции до центра роскошного отдыха и что делает его уникальным сегодня.Читать дальше