Рейсов из Хабаровска в Хайнань станет больше

В аэропорту Хабаровск увеличивается количество вылетов на популярный курорт Санья в Хайнане — расписание дополнилось еще одним еженедельным рейсом.

Источник: Freepik

Теперь вылететь из Хабаровска в Санью можно трижды в неделю: по средам, субботам и воскресеньям.

«Всего с начала 2025 года более 22 тыс. пассажиров воспользовались данным направлением полетов из аэропорта Хабаровск. Рейсы пользуются спросом не только у хабаровчан, но и у жителей других регионов Дальнего Востока, которые используют возможности аэропорта Хабаровск как транзитного пункта для дальнейшего перелета», — сообщают в пресс-службе Международного аэропорта Хабаровск.

