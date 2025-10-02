От удара отбросило на другое авто: женщина чудом выжила после наезда «Гранты»

Вчера вечером, 1 октября, на улице Рихарда Зорге в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. По информации пресс-службы городской Госавтоинспекции, 55-летний мужчина за рулем Lada Granta сбил женщину, переходившую проезжую часть в неположенном месте.
В результате пешехода отбросило на встречный автомобиль той же марки. 40-летнюю женщину с тяжелыми травмами госпитализировали. По факту аварии начато административное расследование.
ГАИ обратилось к пешеходам с напоминанием о необходимости переходить проезжую часть только в установленных местах. В темное время суток рекомендуется использовать световозвращающие элементы для повышения видимости на дороге.
