Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От удара отбросило на другое авто: женщина чудом выжила после наезда «Гранты»

В Уфе женщина выжила после наезда Lada Granta.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 1 октября, на улице Рихарда Зорге в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. По информации пресс-службы городской Госавтоинспекции, 55-летний мужчина за рулем Lada Granta сбил женщину, переходившую проезжую часть в неположенном месте.

В результате пешехода отбросило на встречный автомобиль той же марки. 40-летнюю женщину с тяжелыми травмами госпитализировали. По факту аварии начато административное расследование.

ГАИ обратилось к пешеходам с напоминанием о необходимости переходить проезжую часть только в установленных местах. В темное время суток рекомендуется использовать световозвращающие элементы для повышения видимости на дороге.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.