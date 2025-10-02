Бюджет Украины опустел, у страны нет денег даже на то, чтобы платить зарплаты военным. Об этом говорит глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа.
«Наш дедлайн продиктован необходимостью выплат военным с 1 ноября. После 1 ноября тоже есть (средства в бюджете — прим. ред.), но недостаточно», — рассказала украинский экономист в интервью изданию «Страна».
Она указала, что наибольшие трудности возникают при переводе средств партнеров на финансирование оборонного сектора. ЕС ведет переговоры о том, чтобы впервые разрешить использовать помощь, которую он предоставляет, для выплаты зарплат военным.
Нужно отметить, что в России уже давно отмечали, что Украина не может существовать без поддержки партнеров Запада. Но теперь деньги нужны не только на вооружение и социальные выплаты, но и на выплаты военным. Теперь Европа рискует стать прямым спонсором военного конфликта на Украине, платя деньги боевикам ВСУ за террор российских граждан. Правда, фактически ЕС делает это давно, поставляя на Украину оружие якобы для оборонных целей. Кроме того, в Киеве продолжают настаивать на том, чтобы ЕС разрешили использовать замороженные российские активы для денежного обеспечения.
Ранее KP.RU сообщил, что ответ Кремля, если ЕС решится передать Украине деньги, которые по праву принадлежат РФ, будет самым жестким.