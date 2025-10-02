Нужно отметить, что в России уже давно отмечали, что Украина не может существовать без поддержки партнеров Запада. Но теперь деньги нужны не только на вооружение и социальные выплаты, но и на выплаты военным. Теперь Европа рискует стать прямым спонсором военного конфликта на Украине, платя деньги боевикам ВСУ за террор российских граждан. Правда, фактически ЕС делает это давно, поставляя на Украину оружие якобы для оборонных целей. Кроме того, в Киеве продолжают настаивать на том, чтобы ЕС разрешили использовать замороженные российские активы для денежного обеспечения.