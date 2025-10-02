Магнитная буря на Земле продолжается третий день

«Магнитная буря продолжается третьи сутки на фоне экстремально высоких скоростей солнечного ветра… Магнитный шторм, который начался еще утром во вторник, с небольшими перерывами продолжается уже более 50 часов. Буря держится в диапазоне G1-G3, то есть большую часть времени находится на среднем уровне с отдельными сильными пиками», — говорится в сообщении.