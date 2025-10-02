Ричмонд
Магнитная буря на Земле продолжается третий день

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Магнитная буря продолжается на Земле третьи сутки, ее мощность большую часть времени находится на среднем уровне. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, информирует ТАСС.

Источник: БЕЛТА

«Магнитная буря продолжается третьи сутки на фоне экстремально высоких скоростей солнечного ветра… Магнитный шторм, который начался еще утром во вторник, с небольшими перерывами продолжается уже более 50 часов. Буря держится в диапазоне G1-G3, то есть большую часть времени находится на среднем уровне с отдельными сильными пиками», — говорится в сообщении.

По состоянию на начало дня отсутствуют какие-либо позитивные новости по стабилизации обстановки. По словам специалистов, основным фактором, поддерживающим возмущенное состояние магнитосферы, «является исключительно высокая скорость солнечного ветра, которая стабильно держится около красной “экстремально высокой” границы в районе 700−800 км/с, а временами показывает отдельные пики в 900 км/с».

При этом ученые отмечают, что если в ближайшее время не произойдет крупных вспышек или прямых ударов плазмы, «то есть шанс, что видимые “невооруженным глазом” признаки улучшения геомагнитной обстановки появятся уже в течение 1−2 суток».