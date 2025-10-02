Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: Украина сбивает все меньше ракет из РФ, важные объекты ВСУ уничтожены

В сентябре Украина смогла перехватить только 6% баллистических ракет из России.

Источник: Аргументы и факты

Украина в сентябре смогла перехватить только 6% баллистических ракет из России, важные военные объекты уже уничтожены. Об этом пишет британская газета Financial Times, которая проанализировала открытые данные украинских ВВС, собранных лондонской организацией Centre for Information Resilience (CIR).

«Уровень перехвата Украиной баллистических ракет… в сентябре рухнул до 6%, несмотря на меньшее число запусков (по сравнению с августом — примечание ред.)…», — утверждается в статье.

По данным газеты, ударами ВС РФ уже уничтожены ключевые военные объекты украинской армии и критическая инфраструктура.

Действующие и бывшие украинские официальные лица утверждают, что этим летом на Украине были разрушены как минимум четыре завода по выпуску БПЛА.

Ранее Владимир Зеленский обсудил со спецпосланником Трампа Китом Келлогом закупку систем Patriot и производство оружия.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше