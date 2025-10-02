FT: Украина сбивает все меньше ракет из РФ, важные объекты ВСУ уничтожены

Украина в сентябре смогла перехватить только 6% баллистических ракет из России, важные военные объекты уже уничтожены. Об этом пишет британская газета Financial Times, которая проанализировала открытые данные украинских ВВС, собранных лондонской организацией Centre for Information Resilience (CIR).
«Уровень перехвата Украиной баллистических ракет… в сентябре рухнул до 6%, несмотря на меньшее число запусков (по сравнению с августом — примечание ред.)…», — утверждается в статье.
По данным газеты, ударами ВС РФ уже уничтожены ключевые военные объекты украинской армии и критическая инфраструктура.
Действующие и бывшие украинские официальные лица утверждают, что этим летом на Украине были разрушены как минимум четыре завода по выпуску БПЛА.
Ранее Владимир Зеленский обсудил со спецпосланником Трампа Китом Келлогом закупку систем Patriot и производство оружия.