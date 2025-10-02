Ушел из жизни главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов. Ему было 74 года.
Российские журналисты знали Александра Куприянова как человека, чья карьера стала отражением эпохи в российских СМИ. На протяжении многих лет его жизнь была неразрывно связана со словом, сначала в качестве корреспондента, а затем и руководителя ведущих изданий страны.
Он родился 31 июля 1951 года в поселке Иннокентьевка Николаевского района Хабаровского края в семье капитана-речника и учительницы начальных классов, а своим становлением во многом обязан школе-интернату № 5 в поселке Маго. После окончания Хабаровского государственного педагогического университета в 1972 году, где он обучался на учителя русского языка и литературы, Александр Куприянов начал свой профессиональный путь в журналистике.
Его первые шаги были связаны с молодежной радиостанцией «Факел» в Хабаровске, а с 1974 по 1976 годы он работал корреспондентом краевой газеты «Тихоокеанская звезда» на строительстве Байкало-Амурской магистрали. Последующие годы он оттачивал мастерство, занимая пост заместителя редактора в газете «Молодой дальневосточник», что стало для него бесценной школой перед выходом на федеральный уровень.
Переломным моментом в его биографии стал 1981 год, когда он начал работу в «Комсомольской правде», где прошел путь от корреспондента до ответственного секретаря и члена редколлегии. В течение этого периода он также исполнял обязанности собственного корреспондента в Великобритании, где сотрудничал с русской службой «Би-Би-Си» и передавал репортажи для «Радио России», параллельно стажируясь в британских и американских изданиях и получая образование в области медиаменеджмента в частных колледжах Лондона. Как один из лучших сотрудников редакции, он был удостоен высокой государственной награды — Ордена «Знак Почета» — еще в 1985 году.
Его профессиональная биография также включала работу первым заместителем главного редактора «Российской газеты» в 1992 году, а после ухода оттуда в 1993 году он по инициативе бывшего посла СССР в Великобритании Леонида Замятина стал создателем и главным редактором первого в России таблоида — «Экспресс-газеты». Позже, в 1999 году, он возглавил газету «Известия» в качестве шеф-редактора, а с 2011 года и по сей день занимал должность главного редактора «Вечерней Москвы», ставшей под его руководством одним из флагманов столичной прессы.
Помимо яркой редакторской карьеры, Александр Куприянов широко известен своей литературной деятельностью, которую вел под псевдонимом Александр Купер. Он являлся автором многочисленных романов и повестей, среди которых «Лягунда», «Ангел мой», «Флейта крысолова», «Надея», «Таймери» и многие другие, регулярно представляя свои новые работы на крупнейших книжных форумах страны, таких как фестиваль «Красная площадь».
Его вклад в отечественную культуру и журналистику был отмечен почетным званием «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», которое он получил в 2014 году. Александр Куприянов был членом Союзов журналистов и писателей России, что подчеркивает его глубокую преданность двум взаимосвязанным профессиям.
Его руководство «Вечерней Москвой» в период пандемии коронавируса в 2020 году стало примером стойкости, когда газета, не прерывая своей почти столетней истории, даже в самые трудные времена продолжала выходить и оперативно информировать москвичей, перестроив работу на удаленный форма. Его жизнь, наполненная неустанным трудом и творчеством, являлась ориентиром для новых поколений журналистов.
