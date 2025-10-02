Ушел из жизни главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов.

Переломным моментом в его биографии стал 1981 год, когда он начал работу в «Комсомольской правде», где прошел путь от корреспондента до ответственного секретаря и члена редколлегии. В течение этого периода он также исполнял обязанности собственного корреспондента в Великобритании, где сотрудничал с русской службой «Би-Би-Си» и передавал репортажи для «Радио России», параллельно стажируясь в британских и американских изданиях и получая образование в области медиаменеджмента в частных колледжах Лондона. Как один из лучших сотрудников редакции, он был удостоен высокой государственной награды — Ордена «Знак Почета» — еще в 1985 году.