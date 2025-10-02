Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение по улицам Яшь Кыч и Магистральной частично ограничат

Причиной стала установка светофора на участке.

Источник: Город Казань.KZN.RU

По двум улицам Приволжского района Казани частично ограничат движение транспорта. Это связано с установкой светофора на участке, сообщили в комитете внешнего благоустройства города.

Так, с 7 по 14 октября проезжую часть перекроют в районе здания № 1 по ул. Яшь Кыч (в направлении движения в сторону ул. Магистральной) и в районе здания № 24 (корп.1) по ул. Магистральной.

Ранее сообщалось, что в связи с установкой светофора на улице Журналистов частично ограничат движение транспорта.

Напомним, информация об ограничениях движения в связи с ремонтными работами публикуется в специальном разделе.