Движение по улицам Яшь Кыч и Магистральной частично ограничат

По двум улицам Приволжского района Казани частично ограничат движение транспорта. Это связано с установкой светофора на участке, сообщили в комитете внешнего благоустройства города.
Так, с 7 по 14 октября проезжую часть перекроют в районе здания № 1 по ул. Яшь Кыч (в направлении движения в сторону ул. Магистральной) и в районе здания № 24 (корп.1) по ул. Магистральной.
Ранее сообщалось, что в связи с установкой светофора на улице Журналистов частично ограничат движение транспорта.
Напомним, информация об ограничениях движения в связи с ремонтными работами публикуется в специальном разделе.