Умер главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов

В четверг, 2 октября, на 75-м году жизни скончался журналист, заслуженный работник культуры РФ, главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов. Он занимал этот пост с 2011 года.
Александр Куприянов родился в 1951 году в селе Иннокентьевка в Хабаровском крае в семье капитана-речника и учительницы начальных классов. Окончил школу-интернат № 5. В 1972 году окончил Хабаровский государственный педагогический университет по специальности учителя русского языка и литературы. В этом же году Куприянов пришел в журналистику.
Куприянов был удостоен ордена Дружбы за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу. Также ему вручили орден «Знак Почета». За большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю плодотворную деятельность его признали заслуженным работником культуры Российской Федерации.
Ему вручили медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» и медаль «За строительство Байкало-Амурской магистрали».
Президент России Владимир Путин вручил Александру Куприянову почетную грамоту за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу. Он является лауреатом премии «Золотое перо России» в номинации «За верность профессии», лауреатом премии «Медиаменеджер России» и премии в номинации «Проза» Союза писателей России.
Это невосполнимая утрата для коллектива «Вечерней Москвы». Редакция выражает соболезнования родным и близким Александра Ивановича.