Умер главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов

Александр Куприянов родился в 1951 году в селе Иннокентьевка в Хабаровском крае в семье капитана-речника и учительницы начальных классов. Окончил школу-интернат № 5. В 1972 году окончил Хабаровский государственный педагогический университет по специальности учителя русского языка и литературы. В этом же году Куприянов пришел в журналистику.