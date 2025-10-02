На Камчатке прошла битва молодых ученых Science Slam

Битва молодых ученых Science Slam состоялась в ходе проведения мероприятия-спутника V Конгресса молодых ученых, который проходил в Камчатском крае с 24 по 26 сентября. Организация таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном институте развития образования.
Формат Science Slam предполагает не только яркие выступления, но и активный диалог со зрителями. Студентка Камчатского государственного университета Наталья Воробьева рассказала о погребальных обычаях коряков, преподаватель вуза Анна Лапина представила исследования в области восстановления камчатских сельхозугодий. Преподаватель Камчатского государственного технического университета Дмитрий Ястребов объяснил, как эффективно контролировать судовые коррозионные системы, а студент вуза Тимур Власов поделился опытом мониторинга морских млекопитающих.
Победителя выбирали зрители с помощью аплодисментов, интенсивность которых замеряли специальным шумометром. В результате самым ярким и интересным было признано выступление Анны Лапиной, которая рассказала о «неравной борьбе за землю» между людьми и борщевиком Сосновского. Ей достался главный приз и традиционный атрибут мероприятия — символические боксерские перчатки.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.