Школы Узбекистана, Египта, Казахстана и Таджикистана соединил телемост

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Педагоги проекта «Российский учитель за рубежом» организовали телемост между школами Узбекистана, Египта, Казахстана и Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба гуманитарного проекта Минпросвещения РФ.

Источник: Проект "Российский учитель за рубежом"

Учителя Анжела Саркисян (Таджикистан), Светлана Валькова (Узбекистан), Валентина Пугач (Египет) и педагог из Казахстана Жанылдык Кадырбаева инициировали видеоконференцию «Русский язык — язык межнационального общения и дружбы», главной целью которой было познакомить своих учеников друг с другом.

говорится в сообщении

В режиме реального времени школьники смогли пообщаться со сверстниками из других стран. Они подготовили интересные презентации, в которых рассказали о своей Родине, ее уникальной культуре, национальных традициях и обычаях. Также ребята поделились личными историями, интересными фактами из жизни.

Международный телемост — прямое доказательство, что русский язык и сегодня остается живым мостом между странами и культурами. Он позволяет детям учиться, общаться и дружить, преодолевая любые границы.

подчеркнула Анжела Саркисян

Участники договорились проводить подобные онлайн-встречи как можно чаще.

Международный гуманитарный проект «Российский учитель за рубежом» реализуется при поддержке Минпросвещения России.