Школы Узбекистана, Египта, Казахстана и Таджикистана соединил телемост

Учителя Анжела Саркисян (Таджикистан), Светлана Валькова (Узбекистан), Валентина Пугач (Египет) и педагог из Казахстана Жанылдык Кадырбаева инициировали видеоконференцию «Русский язык — язык межнационального общения и дружбы», главной целью которой было познакомить своих учеников друг с другом.
В режиме реального времени школьники смогли пообщаться со сверстниками из других стран. Они подготовили интересные презентации, в которых рассказали о своей Родине, ее уникальной культуре, национальных традициях и обычаях. Также ребята поделились личными историями, интересными фактами из жизни.
Международный телемост — прямое доказательство, что русский язык и сегодня остается живым мостом между странами и культурами. Он позволяет детям учиться, общаться и дружить, преодолевая любые границы.
Участники договорились проводить подобные онлайн-встречи как можно чаще.
Международный гуманитарный проект «Российский учитель за рубежом» реализуется при поддержке Минпросвещения России.