Школы Узбекистана, Египта, Казахстана и Таджикистана соединил телемост

В режиме реального времени школьники смогли пообщаться со сверстниками из других стран. Они подготовили интересные презентации, в которых рассказали о своей Родине, ее уникальной культуре, национальных традициях и обычаях. Также ребята поделились личными историями, интересными фактами из жизни.