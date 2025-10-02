В четверг, 2 октября, перед Крымским мостом появилась очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
Скопление транспорта образовалось в 10 утра.
«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 30 транспортных средств», — говорится в сообщении.
При этом в Краснодарском крае ситуация иная. На Кубани скоплений транспорта сейчас нет. Ранее очередей перед Крымским мостом не было. Проезд был свободен как со стороны Тамани, так и со стороны Керчи.
Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.Читать дальше