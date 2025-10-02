Минтранс не будет вводить льготы для перевозчиков, пользующихся «Платоном»

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Минтранс РФ не планирует вводить льготы для перевозчиков, оплачивающих проезд по госсистеме «Платон», ввиду достаточной рентабельности данной отрасли, сообщил журналистам министр транспорта Андрей Никитин.
Государственная система взимания платы с грузовиков свыше 12 тонн за проезд «Платон» была введена правительством РФ в 2015 году для поддержания федеральных автомобильных дорог в нормативном состоянии. Базовый тариф, установленный при запуске «Платона», составлял 3,73 рубля за километр. Для адаптации отрасли грузоперевозок к системе правительством изначально была установлена временная скидка к тарифу — понижающий коэффициент (0,51).
В конце декабря прошлого года Минтранс РФ сообщил, что разработал проект постановления, которым предлагается поэтапная отмена понижающего коэффициента, применяемого к тарифу госсистемы «Платон». А полный отказ от него предусматривается с 1 февраля 2028 года.
«Сегодня автомобильные перевозки в значительной степени перетянули на себя грузы с железных дорог, речные грузы и так далее. Это говорит о том, что эта отрасль вполне рентабельна и эффективна. Было бы странно какими-то льготами там заниматься в текущем режиме», — сказал глава Минтранса в кулуарах форума «Цифровая транспортация».
Никитин отметил, что министерство ведет работу по предотвращению начисления перевозчикам необоснованных штрафов за неоплату проезда, связанных с работой систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в некоторых регионах.
Он напомнил, что с 1 сентября система «Платон» будет «достраивать» маршруты большегрузных автомобилей, если их бортовые данные не поступают в систему. Соответствующее постановление правительства было размещено на сайте официального опубликования правовых актов в конце августа.
Также Минтранс работает над уравниванием условий для российских и иностранных перевозчиков. Так, министерство планирует создать информационную систему учета задолженностей по неоплаченным штрафам на транспорте, которая позволит взимать их с перевозчиков при выезде с территории страны.