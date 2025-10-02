Минтранс не будет вводить льготы для перевозчиков, пользующихся «Платоном»

«Сегодня автомобильные перевозки в значительной степени перетянули на себя грузы с железных дорог, речные грузы и так далее. Это говорит о том, что эта отрасль вполне рентабельна и эффективна. Было бы странно какими-то льготами там заниматься в текущем режиме», — сказал глава Минтранса в кулуарах форума «Цифровая транспортация».