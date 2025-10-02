Депутат требует дать особый статус психбольнице для маньяков и террористов под Алматы

Аварийное состояние здания
Здание больницы построено в 1972 году и ни разу не проходило капитального ремонта. По словам депутата, палаты слишком узкие, а лифты и пандусы не соответствуют требованиям. Кроме того, объект расположен в сейсмоопасной зоне, но сейсмоусиление так и не проведено.
«Это не только медицинский, но и вопрос национальной безопасности. Ведь речь идет о контроле над особо опасными преступниками», — подчеркнул депутат.
Проблемы с безопасностью и персоналом
Отдельную угрозу, по мнению сенатора, представляет состояние ограждения психбольницы: оно не соответствует стандартам и не гарантирует полной защиты.
При этом учреждение испытывает серьезный кадровый дефицит — особенно среди младшего медперсонала и работников соцсферы.
Основная причина текучки — низкая заработная плата и отсутствие социального пакета.
Нагрузка на сотрудников тяжелая, а оплата труда остается на самом низком уровне.
Что предлагает депутат
В своем запросе премьер-министру парламентарий предложил:
- включить больницу в список объектов стратегического значения;
- построить новый корпус на 300 мест;
- провести капитальный ремонт и сейсмоусиление здания;
- реконструировать ограждение;
- повысить доплаты сотрудникам с 200% до 500% и расширить соцпакет;
- разработать финансово-инвестиционный проект для модернизации систем.
Единственная в стране психбольница строгого режима.
Республиканская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением находится в 35 км от Алматы — в селе Актаc Талгарского района Алматинской области. Это единственный объект в Казахстане, куда по решению суда направляют на принудительное лечение людей с психическими расстройствами, совершивших тяжкие преступления.
Если вовремя не принять меры, мы можем столкнуться с большими трагедиями. Это вопрос не одного объекта, а национальных интересов страны.
Здесь содержатся участники террористических и экстремистских организаций, а также убийцы, педофилы и даже каннибалы. По данным сенатора, 83% пациентов признаны инвалидами по психическому заболеванию.