Депутат требует дать особый статус психбольнице для маньяков и террористов под Алматы

Психбольница строгого режима под Алматы, где содержат террористов, педофилов и каннибалов, находится в аварийном состоянии. Депутат сената Геннадий Шиповских заявил, что объект угрожает нацбезопасности и должен получить статус стратегического.

Источник: shutterstock

Аварийное состояние здания

Здание больницы построено в 1972 году и ни разу не проходило капитального ремонта. По словам депутата, палаты слишком узкие, а лифты и пандусы не соответствуют требованиям. Кроме того, объект расположен в сейсмоопасной зоне, но сейсмоусиление так и не проведено.

«Это не только медицинский, но и вопрос национальной безопасности. Ведь речь идет о контроле над особо опасными преступниками», — подчеркнул депутат.

Проблемы с безопасностью и персоналом

Отдельную угрозу, по мнению сенатора, представляет состояние ограждения психбольницы: оно не соответствует стандартам и не гарантирует полной защиты.

При этом учреждение испытывает серьезный кадровый дефицит — особенно среди младшего медперсонала и работников соцсферы.

Основная причина текучки — низкая заработная плата и отсутствие социального пакета.

Нагрузка на сотрудников тяжелая, а оплата труда остается на самом низком уровне.

отметил Шиповских

Что предлагает депутат

В своем запросе премьер-министру парламентарий предложил:

  • включить больницу в список объектов стратегического значения;
  • построить новый корпус на 300 мест;
  • провести капитальный ремонт и сейсмоусиление здания;
  • реконструировать ограждение;
  • повысить доплаты сотрудникам с 200% до 500% и расширить соцпакет;
  • разработать финансово-инвестиционный проект для модернизации систем.

Единственная в стране психбольница строгого режима.

Республиканская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением находится в 35 км от Алматы — в селе Актаc Талгарского района Алматинской области. Это единственный объект в Казахстане, куда по решению суда направляют на принудительное лечение людей с психическими расстройствами, совершивших тяжкие преступления.

Если вовремя не принять меры, мы можем столкнуться с большими трагедиями. Это вопрос не одного объекта, а национальных интересов страны.

заявил Шиповских

Здесь содержатся участники террористических и экстремистских организаций, а также убийцы, педофилы и даже каннибалы. По данным сенатора, 83% пациентов признаны инвалидами по психическому заболеванию.