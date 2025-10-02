Дроны летают у границы Казахстана с Россией

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, Карабалыкский район, граничащий с Российской Федерацией, ежедневно принимает сотни автомобилей, в том числе грузовых фур, следующих по оживленной трассе Костанай — Аулиеколь — Сурган.
Для полиции главная задача здесь — обеспечение безопасности движения. По словам заместителя начальника районного отдела полиции Азара Нуралинова, одна из самых опасных ошибок водителей — выезд на встречную полосу, часто приводящий к трагическим последствиям.
Для усиления контроля стражи порядка совместно с ДЧС начали активно использовать беспилотники.
Так, недалеко от поста «Рубеж» дрон зафиксировал, как водитель внедорожника пошел на обгон фуры, проигнорировав дорожный знак и разметку. Нарушителя оперативно остановили патрульные, а суд лишил его водительских прав на полгода.
«За последний месяц мы провели семь вылетов дронов и пресекли три подобных нарушения», — отметил Азар Нуралинов.
Еще один цифровой инструмент — видеонаблюдение. Камеры фиксируют разговоры водителей по телефону, непристегнутые ремни, непредоставление преимущества пешеходам, а также нарушения самими пешеходами.
С начала года зафиксировано более 260 нарушений: 50 случаев использования телефона за рулем, 62 — непристегнутые ремни, 70 — нарушения со стороны пешеходов и 12 фактов, когда водители не уступили дорогу.
Особое внимание уделяется выявлению нелегальных перевозчиков. В мае на трассе произошла трагедия: микроавтобус с 10 пассажирами столкнулся с грузовиком. С тех пор полиция пресекла деятельность семи частных извозчиков, перевозивших людей без разрешений.
Так, во время операции «Безопасная дорога» был задержан микроавтобус Honda с семью пассажирами, следовавший из Костаная в Челябинск. Машина помещена на стоянку, водитель привлечен к ответственности.
Комплексный подход — использование дронов, камер и рейдов — уже дает эффект. В полиции Карабалыкского района заявили, что главная цель — не наказание, а предотвращение трагедий.