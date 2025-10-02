Ричмонд
Глава СК России взял на контроль проверку из-за давки в школе Иркутска

Речь идет о массовом скоплении учащихся в гардеробном помещении.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил отчитаться о результатах доследственной проверки инцидента в одной из школ Иркутска. Как сообщили в Информационном центре СКР, речь идет о массовом скоплении учащихся в гардеробном помещении, которое произошло в сентябре из-за изменений в расписании занятий.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Иркутской области Анатолию Ситникову представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, — поделились следователи.

Как сообщалось в эфире федерального телеканала, изменение учебного графика привело к опасной ситуации — школьники одновременно оказались в тесном гардеробе, что создало угрозу их безопасности. Исполнение поручения главы Следственного комитета взято на особый контроль центрального аппарата ведомства.