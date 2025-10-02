Глава СК России взял на контроль проверку из-за давки в школе Иркутска

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил отчитаться о результатах доследственной проверки инцидента в одной из школ Иркутска. Как сообщили в Информационном центре СКР, речь идет о массовом скоплении учащихся в гардеробном помещении, которое произошло в сентябре из-за изменений в расписании занятий.