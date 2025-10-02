Красноярский производитель спецодежды «Сибок» повысил эффективность работы

На предприятии успешно реализовали пилотный проект по оптимизации процесса производства брюк. В результате время протекания процесса сократилось на 13%, запасы сырья на складе уменьшились на 15%, а выработка увеличилась на 12%. Достичь этого удалось благодаря внедрению производственного анализа, стандартизации рабочих мест по системе 5С, организации адресного хранения и оптимизации запасов.