Красноярский производитель спецодежды «Сибок» повысил эффективность работы

Выпускающая спецодежду, обувь и средства защиты организация «Сибок» увеличила производительность труда в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в агентстве развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.
На предприятии успешно реализовали пилотный проект по оптимизации процесса производства брюк. В результате время протекания процесса сократилось на 13%, запасы сырья на складе уменьшились на 15%, а выработка увеличилась на 12%. Достичь этого удалось благодаря внедрению производственного анализа, стандартизации рабочих мест по системе 5С, организации адресного хранения и оптимизации запасов.
Дополнительно в цехах провели перестановку и разработали матрицу компетенций для швей. Рабочая группа предприятия совместно с подготовленными инструкторами продолжит работу самостоятельно. В компании уже готов план по оптимизации ключевых процессов до конца года, включая работу раскройного и вышивального цехов, а также конструкторского отдела.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.