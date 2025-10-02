В Красноярском крае появятся земские тренера

«Но есть ряд нюансов. Дело в том, что в конце августа правительство РФ разработало правила предоставления субсидий субъектам страны. В 2026 году Красноярский край может получить на эти цели 26 миллионов рублей. Для этого нам необходимо до 1 ноября подготовить нормативно-правовую базу. Ко второму чтению потребуется серьезно переработать краевой закон. Предстоит большая работа, важно, чтобы в следующем году регион привлёк для реализации программы “Земский тренер” федеральные средства», — сказал Александр Новиков.