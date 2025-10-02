В Красноярском крае появятся земские тренера

Соответствующий законопроект рассмотрели накануне на комитете по спорту, молодежной политике, туризму и развитию общественной среды Законодательного Собрания края.
Программа «Земский тренер» направлена на то, чтобы привлекать квалифицированных тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов к работе в сельской местности и малых городах. Первый заместитель министра спорта Красноярского края Марк Пнёв рассказал депутатам, что сейчас в крае есть 80 вакансий в 26 спортивных школах края.
В парламенте подготовили изменения в краевой закон «О физической культуре и спорте в Красноярском крае». В нем речь идет о единовременной выплате тренерам-преподавателям, которые приехали на работу в муниципальные образовательные организации, чтобы реализовать дополнительные программы спортивной подготовки.
Получить миллион рублей тренер сможет, если начнет работать в организации, которая находится в сельском населенном пункте, поселке городского типа, городе с населением менее 50 тысяч человек или на севере. Претенденты проходят отбор, отработать по программе необходимо пять лет.
Председатель комитета по спорту, молодежной политике, туризму и развитию общественной среды Александр Новиков отметил, что средства на это — 3 млн рублей — уже заложены в осеннюю корректировку бюджета.
«Но есть ряд нюансов. Дело в том, что в конце августа правительство РФ разработало правила предоставления субсидий субъектам страны. В 2026 году Красноярский край может получить на эти цели 26 миллионов рублей. Для этого нам необходимо до 1 ноября подготовить нормативно-правовую базу. Ко второму чтению потребуется серьезно переработать краевой закон. Предстоит большая работа, важно, чтобы в следующем году регион привлёк для реализации программы “Земский тренер” федеральные средства», — сказал Александр Новиков.
В первом чтении законопроект будет вынесен на ближайшее заседание сессии краевого парламента, которое состоится 3 октября.