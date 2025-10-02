Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жулики во Владивостоке присвоили деньги и машины на 34 миллиона рублей

Следствие установило 49 пострадавших, лишившихся своих средств и авто.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура Первомайского района Владивостока передала в суд уголовное дело о крупномасштабном мошенничестве с автомобилями на общую сумму свыше 34 млн рублей. Обвинительное заключение утверждено в отношении двух местных жителей — 39-летнего мужчины и 40-летней женщины, которые обвиняются в создании преступной группы.

Прокуратура Приморского края сообщила, что фигуранты привлекаются к ответственности по частям 2, 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Данная статья предусматривает наказание за мошенничество с причинением значительного ущерба гражданам, в крупном и особо крупном размерах, совершенное группой лиц. Максимальная санкция по указанным частям статьи составляет до 10 лет лишения свободы с возможным штрафом до одного млн рублей.

Следствием установлено, что с 2019 по 2022 годы злоумышленники организовали преступную схему, связанную с оказанием услуг по транспортировке автомобилей. Для создания видимости законной деятельности они размещали рекламные объявления на популярном интернет-ресурсе и открыли четыре офиса во Владивостоке, где принимали заявки от клиентов как при личном обращении, так и дистанционно.

Получив денежные средства от граждан, обвиняемые не выполняли взятые на себя обязательства, а присваивали полученные за услуги деньги и реализовывали автомобили. Помимо этого, в двух эпизодах они похитили денежные средства, взятые в качестве предоплаты за выполнение услуг по приобретению автомобилей из Японии.

В общей сложности злоумышленникам удалось обмануть 49 граждан. В ходе следственных мероприятий изъяты и возвращены законным владельцам автомобили на сумму свыше 22 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

В отношении еще двух участников преступной группы уголовные дела выделены в отдельное производство и будут рассматриваться отдельно.